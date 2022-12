Poszła na komisariat. Skandal, co usłyszała od policjantów

Niestety i tym razem się zawiodła. Osoby odpowiedzialne za oszczerstwa do tej pory nie zostały ukarane. Co więcej, Pałys otrzymała pismo urzędowe, w którym - jak twierdzi - "ktoś pisze, że trzeba mi dać w pysk, jest wyrażeniem opinii. To nie jest groźba karalna". - Gdy to zobaczyłam, poczułam się zażenowana. Wynika z tego, że można pisać takie rzeczy pod adresem innych i nic za to nie grozi. Jakiś absurd - ocenia aktorka.