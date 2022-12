Przez całe życie kochała tylko raz. Jej największą miłością było aktorstwo

"Nikogo tak nie kochałam"

Po zakończeniu wojny Krystyna Feldman trafiła do Katowic. Miasto nie przypadło jej do gustu, więc przeprowadziła się do Jeleniej Góry. Tam poznała starszego o 26 lat reżysera Stanisława Brylińskiego, dla którego straciła głowę. "Nigdy wcześniej i nigdy potem nikogo tak nie kochałam" - wyznała aktorka.