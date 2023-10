Poszli do łóżka na pierwszej randce. "Jesteśmy razem już pięć lat"

- A co do Aśki, to sama kilka razy przespała się z jakimiś facetami na… drugiej randce. Szczerze: co to za różnica? Kiedy miałam ochotę iść do łóżka z mężczyzną, bo iskrzyło, przegadaliśmy parę godzin, to czemu miałabym czekać? Bo ktoś wymyślił, że można dopiero na trzeciej? Z moim obecnym chłopakiem wylądowaliśmy w łóżku po godzinie. Jesteśmy razem od pięciu lat, a znajomi dziwią się do dziś - podsumowuje Paulina.