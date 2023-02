Poszukiwanie markowych skarbów nigdy nie było prostsze

Trend alert: fokus na kolor czy delikatne pastele?

Zapowiedzi z wybiegów na wiosnę 2023 przewidują zarówno coroczny powrót wzorów kwiatowych, umocnienie pozycji szalonych połączeń kolorystycznych (patrz: electric blue i kelly green), jak i wielkie wejście do gry słodkiego odcienia różu baby pink. Chcesz być na czasie, ale jednocześnie stawiasz na wysoką jakość i sprawdzone marki – przegląd najnowszych trendów mody damskiej i męskiej z najwyższej półki znajdziesz w 52 sklepach TK Maxx w całej Polsce. Zależy Ci na oryginalnych kreacjach od słynnych projektantów? Nic prostszego – zajrzyj do sekcji Gold Label*! Znajdziesz w niej unikatowe ubrania i dodatki od najlepszych domów mody. Gorące trendy i mnóstwo nowości - to wszystko w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie.