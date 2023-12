Potnij w paski i użyj do prania. Nie wrócisz do płynu

Pranie tanie i mięciutkie? Wystarczy sięgnąć po kuchenne gąbki

Nie każdy używa za każdym razem płynu do płukania tkanin. W czasach, gdy wszystko nieustannie drożeje, wydaje się on niepotrzebnym luksusem. Na szczęście możemy cieszyć się miękką i pachnącą odzieżą, jednocześnie nieco przycinając ten znaczny wydatek. Jeśli chcemy zaoszczędzić na płynie, musimy się nauczyć go dozować w inny, o wiele bardziej kreatywny sposób. Bez obaw, nie jest trudny, a potrzebny do tego "sprzęt" już posiadamy w domu. Nie musimy niczego kupować ani się męczyć.