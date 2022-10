Tak przedłużysz świeżość kwiatów na grobach. Potrzebujesz do tego zapałki

Dzięki zapałce, kwiaty będą dłużej świeże

Jak co roku, pojawia się ten sam problem. Co zrobić, żeby kwiaty, które postawimy na grobach, nie zwiędły tak szybko, jak szybko gasną znicze? Wiele osób jako rozwiązanie proponuje zakup sztucznych kwiatów. Wtedy ma się pewność, że nie zwiędną. Nie trzeba jednak rezygnować z żywych kwiatów. Wystarczy zastosować ten sposób, żeby przez długi czas zachowały świeżość i nienaganny wygląd.Będziesz potrzebować zapałki. Wbij ją w łodygę. Znajdująca się w jej główce siarka zadziała antybakteryjnie, a co za tym idzie - opóźni gnicie.