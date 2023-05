Potrzyj kilka sekund tym orzechem. Rysa po prostu zniknie

Meble, to przedmioty codziennego użytku. Dlatego też tak często pojawiają się na nich rysy i pęknięcia. Niestety, szczególnie po latach, nie wyglądają zbyt estetycznie. Na szczęście można je usunąć i to w bardzo łatwy i zarazem tani sposób. Jak się okazuje, orzechy włoskie doskonale radzą sobie z mikrouszkodzeniami powstałymi na drewnianej powierzchni. Wyjaśniamy, jak usunąć rysy z drewna wykorzystując do tego orzech włoskiego.