Tak sprawdzisz czy jajko jest świeże. Patent bez rozbijania

Druga metoda wymaga użycia wody. Sięgnij po wysokie naczynie (np. kielich do blendowania) i wypełnij je wodą. Następnie delikatnie wrzuć jajko do wody. Jeśli jajko opadnie na dno i tam pozostanie, oznacza to, że jest świeże i zdatne do spożycia. Jeśli jednak po chwili przedostanie się na powierzchnie, do jajka najprawdopodobniej dostało się powietrze, a to nie jest dobry znak. Takie jajko należy wyrzucić do kosza.