(Materiały prasowe) kremy do twarzy + 3 anit ageingkrem przeciwzmarszczkowysposób na zmarszczki 1 godzinę temu Powiedz zmarszczkom NIE! Zacznij działać skutecznie Skóra zaczyna się starzeć około 18. roku życia, jednak zwykle w okolicy trzydziestych urodzin zauważamy na swojej twarzy pierwsze zmarszczki. Czy można spowolnić proces starzenia się skóry? Co i dlaczego wpływa na jej wygląd? Kiedy skóra potrzebuje nawilżenia, wzmocnienia, a kiedy regeneracji? Jak możemy zapobiegać powstawaniu zmarszczek i wygładzać te, które już się pojawiły? Z pomocą przychodzą profesjonaliści! Dlaczego mam zmarszczki? Już w trzeciej dekadzie życia zauważamy pierwsze zmarszczki. By skutecznie im przeciwdziałać, należy zadbać o odpowiednią pielęgnację wcześniej. Z biegiem lat skóra traci substancje, które utrzymują ją w dobrej kondycji: kwas hialuronowy, kolagen, elastynę i ceramidy. Ich niedobór sprawia, że skóra staje się mniej jędrna, gładka i elastyczna, co oznacza, że musimy ją wspomóc. To, w jakim tempie zmarszczki pojawią się na twarzy, zależy w dużej mierze od genów, ale nie tylko. Na proces ten wpływa rodzaj cery, styl życia czy promieniowanie UV. Najszybciej należy spodziewać się zmarszczek mimicznych, które są efektem ruchów mięśni twarzy podczas wyrażania emocji. Później tworzą się zmarszczki grawitacyjne, które pojawiają się, gdy skóra traci elastyczność. Powstają w okolicy powiek, na policzkach i szyi. Kolejnym rodzajem są zmarszczki strukturalne związane z eksponowaniem twarzy na działanie promieni słonecznych lub lamp w solarium. Ich znakiem rozpoznawczym są przebarwienia. Niezależnie od problemu skórę dojrzałą należy pielęgnować w specjalny sposób i działać przeciwzmarszczkowo, zanim będzie za późno.







































































Źródło: Materiały prasowe Moc składników aktywnych Sposobów na ujędrnienie skóry jest wiele. Najważniejsze jednak jest to, aby działać wielopoziomowo, a składniki aktywne w kremie dobierać odpowiednio do wieku. Eksperci zalecają, aby skóra dojrzała była nawilżona, wzbogacona o składniki odpowiadające potrzebom skóry w różnym wieku. Dlatego kremy z serii AA Technologia Wieku, oprócz unikalnych formuł wzbogaconych o trzy formy kwasu hialuronowego, zawierają kompleksy przeciwzmarszczkowe. Innowacyjne LUTEOSFERY stymulują wielokierunkowe procesy naprawczo-ochronne na poziomie komórkowym. Przełomowa seria aktywnych, wielopoziomowych kremów przeciwzmarszczkowych AA Technologia Wieku 5Repair. Działa kompleksowo w pięciu najważniejszych obszarach: nawilża, odbudowuje, wzmacnia, stymuluje, chroni. Oryginalne składniki aktywne : Anty-smog Komplex, Kwas 3HA, neo-petydy, kolagen. Źródło: Materiały prasowe Osoby po 30 roku życia, poza nawilżaniem, powinny pamiętać o odpowiedniej ochronie. Najlepszymi preparatami będą te na bazie kwasu hialuronowego, które poza właściwościami nawilżającymi działają uelastyczniająco. Skutecznie wygładzają pierwsze zmarszczki i zapobiegają powstawaniu nowych. Warto zwrócić też uwagę na kremy z kompleksem anty-smog. Wyróżniają się wysoką zawartością polifenoli, które niwelują wolne rodniki i działają detoksykująco, dzięki czemu cera nabiera świeżości. Kobietom 40+ polecane są kremy z kolagenem metrycznym, który uczestniczy w odbudowie struktury włókien kolagenowych. Dzięki jego właściwościom skóra odzyskuje gładkość i elastyczność, a owal twarzy jest wyraźnie skorygowany. Równie cennym składnikiem jest ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, który wyrównuje strukturę skóry i nadaje jej świeży wygląd. Skóra kobiet po 50 roku życia jest bardziej wymagająca. U tych osób sprawdzi się kolagen połączony z mikrosferami wapnia, który dogłębnie wzmacnia skórę, ujędrnia ją i sprawia, że jest gładka i odpowiednio nawilżona. Im skóra starsza, tym silniejszych składników aktywnych potrzebuje, stąd w kremach 60+ warto zwrócić uwagę na złoto koloidalne wspomagające syntezę kolagenu oraz wyspecjalizowane składniki, takie jak ceramidy, które sprawiają, że zmarszczki stają się mniej widoczne, a skóra napięta i nawilżona. Źródło: Materiały prasowe Ponadto, skóra dojrzała, szczególnie u kobiet powyżej 70 roku życia, wymaga stymulacji i odżywienia. Wśród pożądanych substancji aktywnych znajdują się miedzy innymi różnego rodzaju olejki oraz peptydy, które przyczyniając się do kurczliwości włókien kolagenowych ujędrniają skórę. Kremy z serii AA Technologia Wieku dedykowane tej grupie wiekowej wzbogacone są o drogocenne olejki achiote i inca inchi, stanowiące prawdziwą bombę witaminową o intensywnym działaniu antyoksydacyjnym. Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa dobrana odpowiednio do rodzaju cery i wieku przynosi świetne rezultaty. Stojąc przed wyborem kosmetyku, należy zdecydować się na taki, który ma szerokie spektrum działania, nie tylko nawilża, lecz również chroni i wzmacnia naturalne funkcje skóry. Warto pamiętać o regularnej pielęgnacji dzienn-onocnej, nie zapominając o produktach przeznaczonych do delikatnej okolicy oka. Krem przeciwzmarszczkowy dla każdego? Marka AA od 37 lat tworzy kosmetyki skuteczne i bezpieczne dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby skóry 30+, 40+, 50+, 60+ i 70+, opracowała linię kremów przeciwzmarszczkowych AA Technologia Wieku 5REPAIR. Codzienny rytuał stosowania kremów odpowiada na 5 najważniejszych wyzwań w pielęgnacji anti-aging: nawilżanie, ochrona, stymulacja, odbudowa i wzmocnienie. Aktywne, wielopoziomowe odmłodzenie w opatentowanej formule, to pewność wspaniałych efektów, które pozwolą zatrzymać czas. Warto zaufać specjalistom, by wciąż słyszeć, że wyglądamy na młodsze, niż jesteśmy. Materiał powstał we współpracy z Partnerem OCEANIC S.A.