Powiedziała, czego nie robić po umyciu włosów. To powszechny błąd

– Nigdy nie owijajcie włosów ręcznikiem w ten sposób. To jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić swoim włosom. Kiedy są mokre, są słabsze, a podnosząc je tak do góry, sprawiacie, że ręcznik je ciągnie, co przyczynia się do nadmiernego wypadania – powiedziała na nagraniu tiktokerka, która następnie doradziła, by wyciskać nadmiar wody z włosów za pomocą ręcznika lub zwykłego bawełnianego t-shirtu, idąc od dołu do góry pasm.