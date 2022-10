Ten trik z TikToka zyskuje na popularności. Dzięki niemu twój kucyk nabierze objętości

Pełen objętości kucyk? Wiemy, jak go zrobić

Tiktokerka pokazała, jak w bardzo prosty sposób sprawić, by kucyk zyskał na objętości. Na początku zrób kucyka tak, jak zwykle, najlepiej nieco powyżej linii uszu. Następnie opuść nieco gumkę i rozdziel włosy na dwie partie, tworząc swego rodzaju dziurę między pasmami. Potem wystarczy włosy związane w kucyka przepleść przez ową dziurkę od dołu i gotowe. Choć brzmi skomplikowanie, to w rzeczywistości trik jest banalnie prosty, a robi efekt "wow". Jednak nie na każdych włosach się sprawdzi. Kosmyki muszą sięgać co najmniej do ramion. Fryzura doskonale sprawdzi się do noszenia na co dzień.