Pożegnał mamę. Od lat mieszkała za oceanem

- To nie do końca mi się podoba, ale życie różnymi chodzi ścieżkami i tak to czasami bywa. Myślę, że to się najbardziej zmieniło. Poza tym jest tak samo, czy tu w domu, czy u mamy. Jest dokładnie tak samo, jak wtedy kiedy byłem małym dzieckiem. Szczególnie mama dba o to, żeby w Stanach święta, mimo, że ona jest tam już prawie 12 lat, zawsze były bardzo polskie, bardzo tradycyjne - zdradził w rozmowie.