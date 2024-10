Odmówił wizyty księdza w szpitalu. Podejrzewa, co za tym stało

Jerzy Stuhr odszedł 9 lipca 2024 roku w Krakowie . Informację o jego śmierci opublikował w mediach społecznościowych jego syn, Maciej Stuhr. Aktor przez ponad 50 lat był związany z Barbarą Stuhr, która czuwała u jego boku do samego końca. W wywiadzie dla "Newsweeka" opowiedziała o odejściu męża i jak zmieniło się jej życie po jego śmierci.

W rozmowie z "Newsweekiem" ujawniła, że jej mąż przez długi czas wypierał chorobę nowotworową. Kiedy powróciła, w innym miejscu w przełyku, nie dał się przekonać do wdrożenia żywienia pozajelitowego. Przez to zaczął nie tylko chudnąć, ale i słabnąć.

Nie był jednak do końca świadomy, że powoli odchodzi. - To samo powiedziała nasza pani doktor. Jego odchodzenie było tak dziwne, że miał prawo tego nie dostrzegać .

Gdy lekarze poinformowali, że to koniec, chciała, by mąż odszedł w spokoju, bez cierpienia. Ich syn, Maciej, zdążył się pożegnać z ojcem. Córka, Marianna, nie dała rady przylecieć tak szybko z Niemiec. Spóźniła się o dwie godziny.

Stuhr wyznał dopiero po latach. "To niech pan sobie ślub przełoży"

- Zalała go fala nienawiści, był przerażony skalą tej napaści. (...) To wszystko sprawiło, że coraz bardziej zamykał się w sobie, a jego choroba onkologiczna przyśpieszyła. Udał się na emigrację wewnętrzną. Widziałam, jak bardzo cierpi, ale trudno się było do niego przebić - oznajmiła Stuhr.