Podano przyczynę śmierci córki Ireny Santor. Przez całe życie o tym nie mówiła

"Tych lat nie odda nikt", "Już nie ma dzikich plaż" czy "Powrócisz tu" to tylko kilka piosenek śpiewanych przez Irenę Santor. W latach 60. i 70. nuciła je cała Polska. Jest jedną z niewielu polskich artystek, która występowała zarówno w Europie, jak i w Ameryce, Azji i Australii. Za swoje osiągnięcia została uhonorowana prestiżowym doktoratem honoris causa.

Karierę rozpoczęła w latach 50. Była solistką w Państwowym Zespole Ludowej Pieśni i Tańca "Mazowsze". To właśnie tam poznała swojego przyszłego męża, Stanisława Santora , skrzypka i koncertmistrza orkiestry radiowej. Byli ze sobą 19 lat, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Jak wyznała w jednym z wywiadów, bezpośrednią przyczyną ich rozstania była śmierć ich córki, Sylwii, która zmarła dwa dni po narodzinach.

W październiku tego roku odbędzie się premiera biografii Ireny Santor. "Dziewczynka z robotniczej rodziny, urodzona na zapadłej wsi, szczyty popularności osiągnęła wyłącznie dzięki talentowi i uporowi w dążeniu do celu" - czytamy w opisie opublikowanym na stronie "Prószyński i S-ka".

