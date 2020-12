Pożegnanie Piotra Machalicy. Słowa jego żony łamią serce

"To są słowa od Oli. Podziękowania dla naszych dzieci: Franka, Soni, Poli i Meli. Za to, że z waszą miłością, wiarą i akceptacją udało nam się zbudować rodzinę. Za wspólne wszystkie święta i wakacje, za powody do dumy, troskę i wsparcie. Wiem, że Piotruś będzie nad wami czuwał, bo kochał was ponad wszystko. Kieruję podziękowania do naszych przyjaciół. Sześć miesięcy temu Piotruś, układając tekst zaproszenia na nasz ślub, napisał: "Kochani nasi!". I nie był to tylko zwrot grzecznościowy, on naprawdę was kochał, kibicował waszym dzieciom. Trzy miesiące temu dziękował wam na naszym ślubie za to, że jesteście z nami w tym ważnym dniu, podkreślając, że najważniejsze, co przyniosło mu 40 lat zawodowej pracy, to ludzie, których spotkał. Przyjaciele to wy. Dzisiaj to ja wam dziękuję za wsparcie, Piotruś wiedział, że jesteście przy nim. Dziękuję za noc z 13 na 14 grudnia. Czuwaliście razem ze mną, składając zobowiązania przed bogiem, zapaliliście świeczki. Wierzę, że dzięki temu mój mąż nie umierał sam. Czuł nie tylko moją, ale i waszą obecność; nasze modlitwy i naszą miłość. Dziękuję" - mówił Żak, próbując powstrzymać łzy.