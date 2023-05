Poziom testosteronu u mężczyzn gwałtownie spada. Znamy winowajcę

Zamiast ćwiczyć, wiele osób poświęca swój czas na granie w gry wideo. To generuje nowe problemy. Intensywne granie jest silnie związane z hiperprolaktynemią, stanem, który obejmuje wyższy niż normalny poziom prolaktyny. Zbyt duża ilość prolaktyny zaburza produkcję testosteronu i wpływa na zdolność mężczyzny do utrzymania erekcji. Ponadto gry wideo są, wbrew powszechnemu przekonaniu, dość stresujące, co negatywnie odbija się na zdrowiu.