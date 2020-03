Poznaj 4 sprawdzone sposoby na katar!

W rozrzedzeniu zgromadzonej w nosie wydzieliny pomoże nawodnienie organizmu. Oprócz niegazowanej wody warto pić także rozgrzewającą herbatę z sokiem malinowym lub napar z imbiru. Aby go przygotować, wystarczy zalać wrzątkiem pokrojony na plastry lub starty na tarce kawałek około 1,5 cm świeżego imbiru i przykryć kubek talerzykiem na 10-15 minut. Po tym czasie do mikstury dodajemy łyżeczkę soku z cytryny i łyżkę miodu. Taki napar to świetny sposób na katar towarzyszący przeziębieniu.

3.Oczyszczaj regularnie nos

Co jest dobre na katar? Regularne oczyszczanie nosa! Choć może się to wydawać banalne, zdarza się, że o tym zapominamy. Nos należy wydmuchiwać często i dokładnie, ale przy tym delikatnie. To ważne, bo zalegająca wydzielina może spowodować, że dojdzie do jej bakteryjnego nadkażenia, a wtedy domowe sposoby na katar mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Aby prawidłowo oczyścić nos, należy robić to naprzemiennie: wydmuchując wydzielinę z prawej dziurki, trzeba zasłaniać drugą i odwrotnie.