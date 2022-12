Poznaj polskie tradycje kulinarne

Griz z kaszëbską malëną – wiesz co to za danie? Nie? Za to one wiedzą doskonale! Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski, które dbają o lokalne tradycje kulinarne zostały nagrodzone w konkursie Carrefour "Smakujemy Lokalnie". Każde z nich otrzymało granty po 10 tysięcy złotych.