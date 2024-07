Poznała go, gdy miała 40 lat. "Powinnam być ojcu wdzięczna"

"Glina", "Mała Moskwa", "Ojcze masz", "Konwój" czy "Imago" to filmy, w których mieliśmy okazję podziwiać Agnieszkę Przepiórską. Od lat jest związana z Teatrem Słowackiego w Krakowie. W ostatnim czasie w mediach dużo mówi się o jej monodramach, które zdobyły duże uznanie wśród krytyków i widzów.

Agnieszka Przepiórska urodziła się 26 lipca 1979 roku w Warszawie. Wychowywała ją matka, lekarka. Jako nastolatka marzyła, żeby zostać aktorką. Kilkukrotnie próbowała dostać się do szkoły aktorskiej. Kiedy w końcu się jej to udało, wyrzucili ją.

Mimo początkowych trudności nie poddała się. Ukończyła Państwową Wyższą Szkolę Sztuki Teatralnej i Filmowej w Petersburgu . Po powrocie do Polski nikt nie chciał jej zatrudnić. Czy problemy zniechęciły początkującą aktorkę?

W dalszej części wywiadu opowiedziała o swoim ojcu, którego poznała, kiedy skończyła 40 lat. Wyznała, że choć początkowo winiła go za swoje problemy emocjonalne, jedno zdanie sprawiło, że zmieniła swoje zdanie.

