Poznała Władimira Putina, gdy zaczynał prezydenturę. Taki był 20 lat temu

Znała Putina, gdy został prezydentem. Tak go wspomina

Nina Chruszczowa, profesorka studiów międzynarodowych i prawnuczka byłego premiera Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa, rozmawiała z Erin Burnett w studiu CNN o tym, jaką przemianę przeszedł Władimir Putin od czasu, kiedy po raz pierwszy został rosyjskim prezydentem. Oceniła go jednoznacznie. - No cóż, spędził 22 lata u władzy, a władza absolutna korumpuje - powiedziała. - Kiedy zaczynał, był chudym młodzieńcem, który nie umiał dobrze się ubierać i lubił inteligencję. Takiego go poznałam.