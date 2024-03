Wyszła za Polaka. Zażądał rozwodu, gdy dowiedział się, co zrobiła

Zapoznał ich mistrz w swoim fachu. Później "przypadkowo" na siebie wpadali

Janusz Kamiński był oczarowany Holly Hunter. Do tego stopnia, że postanowił chodzić na te same imprezy branżowe i "przypadkiem" wpadać na zapoznaną w trakcie gali gwiazdę. Okazało się, że czują do siebie to samo. Po zaledwie kilku miesiącach zamieszkali razem. Niedługo później wzięli ślub. Szybko niestety się okazało, że praca w tym samym środowisku niestety nie służy ich relacji.