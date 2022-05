Rozeszli się po 25 latach małżeństwa. Rozwód kosztował majątek

"Nasze drogi rozeszły się, ale nie zrobię niczego, co by ją zraniło"

Ivana i Donald rozwiedli się w 1992 roku. Trump miał bowiem romans z Marlą Maples, z którą zresztą ożenił się rok później. Co ciekawe, pojawiały się później doniesienia, że do rozwodu by nie doszło, gdyby nie medialna nagonka i spekulacje. Ivana była bowiem gotowa wybaczyć mężowi skok w bok.