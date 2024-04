Michelle Pfeiffer kończy 66 lat. Aż trudno uwierzyć, jak wygląda dziś

Jest aktorką, producentką filmową i modelką. Michelle Pfeiffer dała się poznać dzięki wielu kultowym produkcjom, w tym m.in. "Czarownicom z Eastwick" gdzie wystąpiła u boku Cher, Susan Sarandon i Jacka Nicholsona. Niebywale ważne okazały się także inne filmy w jej karierze, do których należą: "Człowiek z blizną", "Niebezpieczne związki", "Powrót Batmana", "Wiek niewinności", "Modzi gniewni", "Gwiezdny pył" czy "Lakier do włosów".

W 1981 roku artystka wyszła za mąż za aktora Petera Hortona, jednak w październiku 1988 roku doszło między nimi do rozwodu. Po latach Pfeiffer przyznała, że było to złe małżeństwo, ponieważ oboje zbyt wcześnie podjęli tak poważną decyzję. Po pięciu latach randek aktorka trafiła na prawdziwą miłość. Jej drugim mężem okazał się znany reżyser, którego poznała podczas randki w ciemno.

Są razem od ponad 30 lat

Michelle Pfeiffer i David Kelly pierwszy raz spotkali się podczas randki w ciemno, którą zorganizował ich wspólny znajomy. Michelle była już uznaną aktorką z trzema nominacjami do Oscara, podczas gdy David cieszył się sukcesami jako scenarzysta i producent. Zdobył także dwie nagrody Emmy.

Para zdecydowała, że pierwszy wspólny wieczór spędzą w swobodnej atmosferze i zamiast do luksusowej restauracji udali się do kręgielni. Mimo że Michelle myślała o zapoznaniu Davida ze swoją siostrą Dedee, ich wspólny przyjaciel, który zorganizował spotkanie, od razu jej to odradził, ponieważ wiedział, że aktorka i David Kelly są dla siebie stworzeni.

Razem wychowali dwójkę dzieci

Ich związek rozpoczął się bardzo nietypowo, ponieważ gdy Pfeiffer poznała scenarzystę, była w trakcie procesu adopcyjnego. Dla Davida nie stanowiło to jednak problemu. Oboje byli tak przekonani o sile swoich uczuć, że postanowili podjąć się wspólnego wychowywania dziecka. Zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu związku przywitali na świecie swoją córkę Claudię.

Para wzięła ślub dziesięć miesięcy później. Dla Davida było to pierwsze małżeństwo, lecz Michelle wchodziła w związek małżeński po raz drugi. Dziewięć miesięcy od powiedzenia sobie "tak"na świat przyszedł syn scenarzysty i aktorki. Narodziny Johna Henry'ego były punktem zwrotnym dla Michelle, która zdecydowała, że jej priorytety uległy zmianie. Z tego powodu zrobiła sobie przerwę w karierze, aby móc skupić się na rodzinie.

Od niemal trzech dekad Michelle i David żyją w szczęśliwym małżeństwie. Ich udany związek ma jednak pewne fundamentalne zasady m.in. para regularnie w każdą sobotę, udaje się na randkę. Oprócz tego od początku relacji postanowili, że nigdy nie połączą życia prywatnego z zawodowym.

Do tego wierzą we wzajemny szacunek i okazywanie uczuć nawet najmniejszymi gestami. Michelle jest jednak przekonana, że kluczowym elementem, który przyczynił się do sukcesu ich związku, jest łut szczęścia. To właśnie to pozwoliło im się znaleźć i zbudować razem piękne życie rodzinne.

Jak dziś wygląda Michelle Pfeiffer?

Aktorka od kilku lat decyduje się na naturalny wygląd i coraz rzadziej pokazuje się w pełnym makijażu. Na jej instagramowym koncie można znaleźć wiele fotografii, na których pokazuje się sauté. Fani często zaznaczają, że Pfeiffer "jest czystym złotem" i "w ogóle się nie starzeje". Trzeba przyznać, że 66-letnia artystka wciąż wygląda zniewalająco.

