Od 20 lat jest mężem Polki. "Po raz pierwszy jestem w Polsce bez żony"

Ona - gwiazda "Sukcesji", "Priscilli" i "Dziewczyny Millera". On - znany z ról w "Obecności", "Fargo" i "Upiorze w operze". Poznali się na kampusie uniwersytetu w Pittsburghu, gdzie oboje studiowali. Choć od razu wpadli sobie w oko, byli w innych związkach. Dopiero kilka lat później Dagmara Domińczyk i Patrick Wilson zakochali się w sobie od "drugiego wejrzenia". W sierpniu 2005 roku wzięli ślub. Mają dwóch synów: 18-letniego Kalina i 14-letniego Kassiana.

Patrick Wilson był gościem tegorocznego festiwalu Mastercard Off Camera w Krakowie. Podczas wydarzenia hollywoodzki aktor wziął udział w pokazie specjalnym filmu "Pułapka" i odebrał nagrodę "Pod Prąd". Odpowiedział także na kilka pytań dotyczących m.in. rodziny i żony, Dagmary Domińczyk, z którą za rok będzie świętował 20. rocznicę ślubu.

Wilson zdradził także, że nigdy nie ograniczają się, jeśli chodzi o rozwój zawodowy i wyjazdy. Kiedy jednemu zależy na roli, drugie go w tym wspiera. Jeżeli potrzebują pomocy np. z dziećmi, zawsze otrzymują ją od mamy i siostry Dagmary Domińczyk.

Z Kielc do Hollywood. "Nie wstydzę się, skąd pochodzę"

Choć tym razem Dagmara Domińczyk nie towarzyszyła mężowi w Polsce, wielokrotnie udzielała wywiadów, w których mówiła o mężu. Kiedy spotkali się po raz drugi, stali się nierozłączni. To wtedy napisała w pamiętniku: "On zostanie moim mężem". Mimo odległości - on mieszkał w Los Angeles, ona w Nowym Jorku, każdą wolną chwilę spędzali razem.