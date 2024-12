Pozowała przy choince. Rolniczka wskoczyła w czerwoną mini

Czerwień to kolor, który bez wątpienia kojarzy się z okresem świątecznym. Pasuje zarówno do blondynek, jak i brunetek. Anna Bardowska zdecydowała się czerwony total look. Pierwsze skrzypce zagrała krótka sukienka o welwetowym wykończeniu. Dopasowany fason podkreślił sylwetkę rolniczki.