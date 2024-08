Wybrała się na wycieczkę do stolicy. Rolniczka w letnim komplecie

Oczywiście dobrze by było, gdyby w składzie znajdowała się bawełna, wiskoza lub len. Bo to właśnie naturalne materiały najlepiej sprawdzą się w trakcie upałów. Rolniczka jest ogromną fanką letnich kompletów . Ma ich w szafie co najmniej kilka. Tutaj warto zaznaczyć, że takie zestawy znacznie ułatwiają życie osobom, które są niezdecydowane i wybierają outfity godzinami.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!