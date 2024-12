Przed obiektywem stanęła w "slip dress". Perełka na święta

W tym roku bieliźniane sukienki robią furorę w świecie mody. Wiele myślało, że za sprawą zwiewnego i delikatnego materiału, schowamy je do szafy wraz z końcem lata. Nic bardziej mylnego. W sezonie jesienno-zimowym "slip dresses" wciąż podbijają trendy i są jedną z ulubionych kreacji polskich gwiazd. Ich fanką jest także Olga Kalicka .

Jedwabną kreację zestawiła z oversizową marynarką w kolorze ciemnej czekolady. Ten odcień to najgorętszy hit w jesienno-zimowym okresie. Dzięki niemu wyłamała się ze schematu klasycznej czerni, a wciąż wyglądała elegancko i szykownie. Warto dodać, że marynarka to okrycie, które pasuje do każdej "slip dress".