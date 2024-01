Pozowała w krótkiej sukience. Internauci komentują na potęgę

Katarzyna Sokołowska doskonale odnajduje się w najgorętszych trendach sezonu. W końcu od ponad 28 lat reżyseruje najważniejsze pokazy mody w naszym kraju. Nic więc dziwnego, że jej profil na Instagramie śledzi prawie 400 tys. użytkowników. To właśnie tam celebrytka pochwaliła się fanom swoja nową, kobiecą stylizacją. Ten look to majstersztyk.