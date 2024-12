Klasa sama w sobie. W takiej sukience trudno o wpadkę

Vanessa Aleksander to jedna z najlepiej ubranych gwiazd młodego pokolenia. Nic dziwnego, bo aktorka lubi eksperymentować z modą i nie ogranicza się w tej kwestii. Dodatkowo jest na bieżąco z najgorętszymi trendami, co czyni jej stylizacje modnymi.

Tym razem na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje 166 tys. osób, podzieliła się ujęciami z niedzielnej gali. Aktorka była nominowana w kategorii "najlepsza rola żeńska". Ale my zwróciliśmy uwagę na coś jeszcze. Chodzi o stylizację.

Kto powiedział, że minimalizm musi być nudny? Vanessa Aleksander właśnie udowodniła, że klasyka i prostota może być jednocześnie zniewalająca. Na wieczornym wydarzeniu zaprezentowała się w czarnej sukience , która sięgała aż do samej ziemi.

Jednak największe wrażenie robi to, co dzieje się z tyłu. Odkryte plecy były "wisienką na torcie". Nie ma bardziej skutecznego sposobu na przyciągnięcie uwagi niż głębokie wycięcie na plecach, które w przypadku Vanessy Aleksander wygląda obłędnie.

Stylizacje Vanessy Aleksander już nie raz spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród internautów. Tym razem nie mogło być inaczej. Pod opublikowanym postem posypały się same komplementy.

