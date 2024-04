Pozowała w sukience z dziurą. Nagle odwróciła się plecami

"Rakieta nie kobieta", "Wyglądasz zjawiskowo", "Dziewczyna anioł", "Boska" - fani komplementują pod najnowszym postem Julii Tychoniewicz . Córka byłej Miss Polonia, Ewy Tyleckiej, a także jedna z uczestniczek programu "The Traitors. Zdrajcy", doskonale czuje się przed obiektywem aparatu. W końcu pracę z modelingiem rozpoczęła w wieku siedmiu lat. Odkąd podbiła TikTok, marki modowe oraz beauty "biją się" o jej twarz. Coraz większe grono jej obserwatorów w mediach społecznościowych także docenia styl modelki.

Chociaż Julia Tychoniewicz pochodząca z Wysp Bahama najlepiej czuje się w strojach kąpielowych, które dominują w jej szafie, to chętnie sięga również po kobiece sukienki. Dopasowane i podkreślające kształt jej sylwetki , idealnie wpisują się w klimat gorącego południa. Tym razem influencerka postawiła na model inspirowany kultową sukienką bodycon, którą dawniej wielbiła sama Kate Moss.

Model na ramiączkach odcinał się pod biustem, eksponując brzuch i talię. Chociaż z przodu stylizacja sprawia wrażenie złożonej z dwóch odseparowanych części , to z tyłu prezentuje się jak klasyczny bodycon o długości midi. Tychoniewicz tym razem zdradziła swoją ulubioną czerwień dla różu, a konkretnie klapek na obcasie w słodkim kolorze, który wieńczył całość.

