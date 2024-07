Już nie baleriny z siateczki? Te buty to zupełnie nowy "level" szaleństwa

Nie od dziś wiemy, że Agnieszka Woźniak-Starak nie boi się modowych eksperymentów. Ale zdaje się, że teraz przeszła samą siebie i postawiła na look na miarę światowych gwiazd , które trendy mają w małym palcu. Dziennikarka postawiła bowiem na prześwitującą siateczkę.

Agnieszka Woźniak-Starak spędziła wakacje prawdopodobnie na południu Europy. Konkretnej destynacji jednak nie zdradziła. Podzieliła się za to w sieci zdjęciami, które zrobiła przy basenie na klimatycznym patio luksusowego hotelu. Dziennikarka wystroiła się w sukienkę z ciemnej, połyskującej siateczki , idąc tropem jednego z najpopularniejszych trendów ostatnich sezonów.

Do prostej, acz niezwykle efektownej kreacji dobrała srebrne naszyjniki oraz mikrotorebkę. Jednak w tym wypadku nie sposób nie zwrócić uwagi na buty – one również zostały wykonane z siateczki .

