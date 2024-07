Pozuje w modnym bikini. Model w sam raz dla pań z większym biustem

Katarzyna Glinka w pełni korzysta z pięknej pogody oraz wakacji. Ostatnio wybrała się nad wodę, gdzie m.in. zażywała kąpieli słonecznych. Na nowych fotografiach można również dostrzec kajaki, co może sugerować, że wzięła także udział w spływie. Jak się zaprezentowała? Jej strój to prawdziwa petarda.

Odpowiednio dobrany strój kąpielowy nie tylko pomoże wyeksponować atuty sylwetki, ale również zamaskuje to, co chciałybyśmy ukryć. Oprócz walorów estetycznych warto zwrócić także uwagę na jego wygodę.

Katarzyna Glinka ma w swojej szafie model, który nie tylko świetnie się prezentuje, ale również zapewnił jej komfort podczas wypoczynku z bliskimi. Ostatnio na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia w oliwkowym bikini. Zestaw składa się ze stanika z nieusztywnianymi, trójkątnymi miseczkami, które wyróżniają szerokie paski. Detal ten to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na tym, aby biustonosz podtrzymywał dobrze biust. Oprócz tego jej strój tworzą także klasyczne figi.

