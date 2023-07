Pozuje w prześwitującej sukni. Nie każdemu przypadnie do gustu

Kylie Jenner w prześwitującej kreacji

Kylie Jenner to influencerka, modelka i bizneswomen. Ostatnio na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje aż 397 mln internautów, zdradziła, że przygotowuje kampanię promocyjną do nowej kolekcji kosmetyków. Celebrytka wrzuciła do sieci serię zdjęć w prześwitującej sukience w czekoladowo-brązowym odcieniu. Fani natychmiast zasypali ją komplementami.