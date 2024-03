Pozycja obowiązkowa na wiosnę. Kurtka w stylu Lewandowskiej wraca na salony

Kurtka jeansowa to ponadczasowy element garderoby, którego korzenie sięgają początków XX wieku. Początkowo, ze względu na trwałość materiału, traktowana jako ubiór roboczy, z czasem przekształciła się w symbol buntu młodzieżowego, a następnie stała ikoną casualowego stylu.

Na przestrzeni lat ewoluowało nie tylko jej przeznaczenie, ale przede wszystkim design – katana przechodziła przez różne fazy, przyjmując krótkie i oversizowe kroje, a nawet nowoczesne printy i hafty. Jaki jest teraz? Jaki model kurtki jeansowej będzie królował w trendach wiosną 2024? Okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi – widzimy jednak, że celebrytki stawiają na bardzo różnorodne opcje.

Kurtka Lewandowskiej to ideał dla odważnych

Anna Lewandowska, znana z umiejętności łączenia prostoty z elegancją i unikalnym stylem, wyniosła kurtkę jeansową na wyższy poziom. Jej katana ma bardzo krótki, ale oversizowy krój i szerokie rękawy – te zamierzone dysproporcje odzwierciedlają streetwearowy styl, który od jakiegoś czasu Lewandowska po prostu kocha.

Do katany włożyła szerokie spodnie z wysokim stanem z kolekcji marki Jacquemus, która podbija świat mody premium. Do całości Lewandowska dobrała jedynie niewielką torebkę i tak stworzyła naprawdę udany jeansowy total look, który sprawdzi się na różne okazje.

Klasyka i elegancja w wydaniu Mołek. Jej katana to ponadczasowy hit

Magda Mołek po raz kolejny pokazała, że klasyka i elegancja to dwa słowa, które doskonale definiują jej podejście do mody. Tym razem na pierwszy plan jej stylizacji wysuwa się element, który z powodzeniem można nazwać ponadczasowym hitem – mowa tutaj oczywiście o kurtce jeansowej. Mołek zestawiła ją z casualowym białym T-shirtem i wyrazistą złotą biżuterią, która dodała charakteru w duchu "classy".

Kurtka jeansowa Mołek to nie tylko dowód na to, że denim może być elegancki, ale również na to, że dobrze dobrana katana potrafi podkreślić wrodzoną klasę. Model, na który zdecydowała się dziennikarka, nie ma żadnych przetarć, jest gładki i ma kolor klasycznego ciemnego jeansu, a taki minimalizm zdecydowanie działa w tej stylizacji na plus.

Wersja dla odważnych. Katanę z naszywkami ma nawet Wellman

Wiosną 2024 na popularności zyskują także wszystkie oryginalne katany z ekstrawaganckimi naszywkami. Ta wersja kurtki jeansowej dla odważnych zyskała już wielu zwolenników, wśród których znalazła się także... Dorota Wellman, która w stylizacji z kataną w roli głównej pokazała się niedawno w "Dzień Dobry TVN".

Kurtka jeansowa Wellman to synonim ekstrawagancji w modzie. Dziennikarka zdecydowała się na model z oryginalnymi naszywkami z wiosennymi motywami kwiatów i emotikon. W tej stylizacji wyglądała naprawdę świeżo i tym samym udowodniła, że moda może być zabawna, niekonwencjonalna i przede wszystkim – osobista.

