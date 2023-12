Pracowała dla linii lotniczej z Dubaju. "Na początku ważą cię i mierzą"

Niestety, sytuacje, w których pasażerowie zachowują się niepoważnie, to chleb powszedni. - Chcą, byśmy rozwiązywali ich problemy. Często wołają nas i skarżą się na to, że pasażer przed nimi ma odsunięty fotel, przez co nie mogą zjeść lub wyprostować nóg. Chcą, byśmy go upomniały. Ale takie rzeczy powinni rozwiązywać sami! W tej sytuacji zawsze zwracam się do danej osoby i mówię, że "pan z tyłu chciałby o coś zapytać".