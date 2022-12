Pracownica lotniska odtworzyła popularny układ taneczny. Obawy w komentarzach: Coś może się stać

Wiralem stał się także fragment serialu, na którym aktorka wykonuje charakterystyczny układ taneczny, który odtwarzają użytkownicy TikToka na całym świecie. Choć w oryginale Ortega tańczy do piosenki "Goo Goo Muck" zespołu The Cramps, internauci naśladują ruchy aktorki tańcząc do utworu Lady Gagi "Bloody Mary". Sama piosenkarka także nagrała filmik, na którym naśladuje układ taneczny Wednesday.