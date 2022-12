Pracownicy HalfPrice bohaterami świątecznej kampanii marki

– HalfPrice to przede wszystkim ludzie. To oni codziennie szukają dla naszych klientów najlepszych okazji i zapewniają im najlepszą obsługę. To dzięki ich zaangażowaniu nasza marka odnosi kolejne sukcesy i wciąż się rozwija. Nasz zespół ma niesamowitą energię, kocha modę i tworzy fantastyczną atmosferę pracy. Chcieliśmy to pokazać – mówi Michał Kniaź, dyrektor marketingu HalfPrice – Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak wielu pracowników chciało wziąć udział w sesji. Dosłownie chwilę po wysłaniu zaproszenia skompletowaliśmy całą ekipę. Co więcej, na planie zdjęciowym okazało się, że mamy w zespole ukryte prawdziwe talenty – świetnych modeli i modelki. Warto dodać, że nie mieli prostego zadania – asortyment HalfPrice jest bardzo bogaty. W trakcie sesji pracownicy prezentowali nie tylko ubrania, buty, zabawki czy meble i dodatki do domu, ale także kosmetyki, artykuły spożywcze i... akcesoria dla zwierząt.