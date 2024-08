Jest twarzą TVN24. Nie każdy wie, z kim się związał

Konflikt interesów? Nie w tym przypadku. Justyna Śliwowska i Radosław Mróz w wywiadzie, który ukazał się w Plejadzie, zdradzili, że starają się nie rozmawiać w domu o pracy. Pobrali się 19 maja 2018 roku, czyli w tym samym dniu, co książę Harry i Meghan Markle, niewiele osób wie, jak się poznali. Co ciekawe, każde z nich ma zupełnie inne zdanie na ten temat.

Oboje pochodzą z Białegostoku i to właśnie w tamtejszym ośrodku Telewizji Polskiej zaczynali przygodę z dziennikarstwem. Wiele osób sądzi więc, że to właśnie tam się poznali, jednak nic bardziej mylnego.

Okazuje się, że Justyna Śliwowska ich pierwsze spotkanie pamięta zupełnie inaczej. Dziennikarka wyznała bowiem, że poznała go, spacerując z koleżankami po mieście.

Po czterech latach związku para postanowiła stanąć na ślubnym kobiercu. Jak sami wyznali, nie obyło się bez kilku stresujących sytuacji. Zakochani marzyli, by sala weselna oraz bukiet panny młodej ozdobiony był kwiatami bzu. Niestety jeszcze na kilka dni przed ślubem wydawało się to niemożliwe.

Po kilkudniowej zabawie weselnej państwo młodzi postanowili udać się na audiencję do papieża.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!