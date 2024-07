Pozwała PiS i wygrała. Wspierał ją mąż z TVN24

Miał porozmawiać o sprawie z grafikami oraz informatykami, a potem oddzwonić do poszkodowanej dziennikarki. Do tego miało nie dojść. Śliwowska-Mróz skontaktowała się z sekretarką prezesa TVP, Jacka Kurskiego, jednak ta, po usłyszeniu, w jakiej sprawie dzwoni dziennikarka, również miała nie wrócić do niej z odpowiedzią.