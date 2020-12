Była dziennikarka TVP wygrała w sądzie z PiS. "To były długie dwa lata, zderzyłam się z falą oskarżeń o powiązania polityczne"

"9 grudnia 2020 Sąd Apelacyjny orzekł, że partia zrobiła to nielegalnie. To były długie dwa lata, zderzyłam się z falą oskarżeń o powiązania polityczne, straciłam pracę po wyroku pierwszej instancji. Dziś cieszę się z tego wyroku. Uprzedzając pytania, zarówno ja jak i mój mąż zrobilibyśmy dokładnie to samo bez względu na to, jaka patia polityczna zdecydowałaby się na wykorzystanie naszych wizerunków. Wyrok i sentencję dedykuję Kobietom, Dziennikarkom" – napisała była dziennikarka TVP w mediach społecznościowych. W walce o swoje prawa wspierał ją mąż, dziennikarz TVN24 Radosław Mróz.