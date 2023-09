Pracuje jako "tirówka". Zdradza kulisy zawodu

Przygotowanie ogromnego wozu do trasy (w tym montaż plandeki na specjalnym stelażu, który również jest do złożenia), praca głównie w męskim środowisku, manewrowanie załadowanym pojazdem - to tylko urywek z codzienności Polki, która jeździ tirem na międzynarodowych trasach. Jak sobie z tym wszystkim radzi? Odpowiedzi udziela na TikToku.