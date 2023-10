Prague Burlesque Grand Gala - największe w Polsce burlesque show już w listopadzie w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie

Ozdobne gorsety, koronkowa bielizna, buty na wysokim obcasie, pończochy, wachlarze, parasolki, kapelusze, pióra, hafty i dużo brokatu… 12 listopada Prague Burlesque, czyli burlesque show na najwyższym poziomie wprost z Teatru Królewskiego w Pradze pojawi się w wyrafinowanych wnętrzach kultowego już Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Celebrację wieczoru dopełnią koktajle serwowane przez Mercy Brown oraz after party z udziałem DJ Gromee - jednego z najpopularniejszych DJ i producentów muzycznych w Polsce.

12 listopada 2023 Prague Burlesque Grand Gala

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

plac Świętego Ducha 1, 31-023 Kraków

Harmonogram wydarzenia:

18:00 Otwarcie drzwi Teatru / kieliszek szampana GH Mumm na wejściu

18:00 - 20:00 BEFORE PARTY*: 4 koktajl bary Mercy Brown + Oyster & Champagne Bar

20:00 pierwsza część Prague Burlesque Show

21:30 druga część Prague Burlesque Show

22:00 AFTER PARTY*: zagra DJ Gromee / vocal / trumpet

24:00 zakończenie imprezy

*BEFORE & AFTER PARTY we foyer i westybulu Teatru

Najsłynniejszy w Europie teatr burleski i wydarzenie, które w Krakowie odbędzie się tylko jeden raz

Prague Burlesque Grand Gala to jedyny w swoim rodzaju spektakl na najwyższym poziomie artystycznym, pełen subtelnych i zmysłowych elementów zaczerpniętych wprost z kabaretu, rewii, akrobatyki, baletu, recitalu i wielu innych form teatralnych. Całość przedstawienia dopełniają zniewalające kostiumy, charakterystyczna muzyka i fenomenalna gra świateł. Ale to nie wszystko. 12 listopada goście będą mogli liczyć na wiele innych atrakcji. Od g. 18:00 do zakończenia imprezy w towarzystwie najlepszych polskich DJ-ów działać będą 4 bary Mercy Brown - prekursora barów speakeasy w Polsce, umieszczonego na liście 50 Best Discovery 2021.

Chcemy, aby widzowie, którzy spędzą z nami i artystami Prague Burlesque ten wyjątkowy wieczór dostali rozrywkę na najwyższym poziomie. Poza fenomenalnym spektaklem, jakie nieczęsto mamy okazję widywać w Polsce, zaprosimy naszych gości na before & after party w foyer teatru. Będą koktajle przygotowane przez naszych mistrzów barmańskich, Oyster & Champagne Bar oraz impreza z muzyką klubową inspirowaną latami 20 i 30 XX w. Warto dodać, że po skończonym show na parkiet dołączą do nas sami artyści… - mówią Marek Tomczyk i Mateusz Mazgaj, właściciele Mercy Brown i organizatorzy Prague Burlesque Grand Gali.

Prague Burlesque, czyli grupa na co dzień związana z Teatrem Królewskim w Pradze odnosi ogromne sukcesy w całej Europie. Ich cotygodniowe show wyznacza nowe trendy w kabaretowej rozrywce. Od czasu California’s Velvet Hammer, żaden zespół nie stworzył programu tak stylowego, pełnego przepychu i zaskakujących zwrotów akcji. W Krakowie w rolach głównych wystąpią m.in. Miss Cool Cat, Michelle Marvelous, Coca Valente, Monina, drag-queen Janny Jill, fantastyczne Ritzy Dancers oraz Sonny Vargas.

Chcemy pozwolić ponieść się erotycznemu pięknu i fantazjom. Oferujemy wyrafinowane show, ekskluzywną modę, satyryczny humor i historie, z którymi mężczyźni i kobiety mogą się łatwo utożsamić! – zachęca Sonny Vargas, jeden z liderów Prague Burlesque.

Oszałamiające kostiumy i atmosfera kabaretu lat 20-tych

Burleska to forma sztuki, której korzeni można szukać w XVIII wieku. Początkowo była ona pastiszem i odpowiedzią na przedstawienia operowe, później dopiero pojawiły się w niej elementy subtelnego striptizu oraz innych środków scenicznego wyrazu. Współcześnie burleska to połączenie erotyzmu, humoru i tańca, mocno inspirowane francuskim i niemieckim kabaretem. Wszystkie ruchy i gesty są bardzo starannie wykonywane, dlatego też pokaz pełen jest elegancji i kunsztu. Wielu osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn przychodzi na burleskę, by podziwiać piękne stroje i zachwycające choreografie.

