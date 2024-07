Praktykują "rozwód przez sen". Trend zyskuje na popularności

Spanie w jednym łóżku ze swoją drugą połówką brzmi naprawdę romantycznie, ale do czasu, gdy nie zderzymy się z rzeczywistością. Często mając w głowie taki obraz, wyobrażamy sobie noc spędzoną w objęciach ukochanego, a rano budzimy się wyspani i szczęśliwi. Niestety podczas snu każdy człowiek odczuwa inne potrzeby np. te dotyczące grubości kołdry czy zajmowanej przez siebie części łóżka.

To oraz inne czynniki takie jak chrapanie, kopanie czy zgrzytanie zębami, powoduje, że coraz więcej osób decyduje się na spanie w osobnych pokojach. Według raportu z 2023 roku przygotowanego przez American Akademy of Sleep Medicine, aż 29 proc. Amerykanów decyduje się na spędzenie nocy bez swojego partnera. Praktykę tę nazwano "rozwodem przez sen" i jest ona szczególnie lubiana przez pokolenie milenialsów.

Co ciekawe 43 proc. przedstawicieli millenialsów zadeklarowało, że woli spać w osobnym pokoju, aby dostosować się do potrzeb partnera, przy czym tylko 33 procent. pokolenia X zrobiłoby to samo. Z badania wynika również, że mężczyźni częściej śpią na kanapie lub w pokoju gościnnym, zostawiając swojej partnerce sypialnie. W odwrotnej sytuacji zrobiłoby tak tylko 25 proc. kobiet.