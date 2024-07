Przeglądasz telefon przed snem? Skutki mogą być opłakane

Smartfon to jedno z najpopularniejszych urządzeń na świecie. Trudno wyobrazić sobie bez niego życie. Wystarczy kliknąć ikonę, żeby skontaktować się z bliskimi czy sprawdzić nurtujące nas informacje.

Korzystamy z niego przez cały dzień, także przed snem. Wielu badaczy odradza tę praktykę, ze względu na światło niebieskie, które emitowane jest przez ekrany smartfonów. Czy "przeglądanie" telefonu faktycznie utrudnia zasypianie? Naukowcy mają co do tego wątpliwości.

Powodem jest tzw. światło niebieskie, które emitowane jest przez ekrany urządzeń elektronicznych. Ten rodzaj światła zakłóca produkcję melatoniny, znanej jako hormon snu. Niebieskie światło wysyła do mózgu sygnał, że jest dzień, a nie noc, co może utrudniać zasypianie, nawet gdy odczuwa się zmęczenie. W związku z tym wielu ekspertów zaleca, aby co najmniej na godzinę przed snem darować sobie używanie telefonu.