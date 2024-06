Ile powinna trwać drzemka? Eksperci nie pozostawiają wątpliwości

Wracasz do domu po długim, stresującym dniu pracy. Czujesz, że dłużej nie ustoisz na nogach. Drzemka wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Dzięki niej na chwilę możesz odciąć się od problemów dnia codziennego.

Zdarza się, że po wstaniu czujemy jeszcze większe zmęczenie niż przed zaśnięciem. To częsty problem, który wynika... z długości snu. Jak długo powinna trwać popołudniowa drzemka, żeby obudzić się wypoczętym?

Drzemka to doskonały sposób na regenerację organizmu. Jak zorganizować drzemkę? Na pół godziny przed planowaną drzemką nastaw budzik. Powstrzymaj się przed oglądaniem telewizji czy scrollowaniem telefonu. Połóż się do łóżka i postaraj się jak najszybciej zasnąć. Wstań zaraz po usłyszeniu budzika. Nie przedłużaj drzemki nawet jeśli tego potrzebujesz. Po 15 minutach poczujesz, że masz znacznie więcej energii. To metoda, którą stosował m.in. Albert Einstein czy Salvador Dali.