Prawa ręka Tuska. Kim jest Monika Wielichowska?

– Niestety to się opóźnia, bo tak jak przewidywałam, prezydent Duda kolejny raz wykazał się brakiem odpowiedzialności za państwo. Kolejny raz pokazał, jak bardzo jest niesamodzielny i uzależniony od Kaczyńskiego. Kolejny raz wybrał interes PiS-u, a nie Polski. Daje czas PiS-owi i Morawieckiemu. Na co? Na mission impossible. Będziemy świadkami kolejnej porażki PiS-u i kompromitacji Morawieckiego. My jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za państwo - tak komentowała decyzję prezydenta o powierzeniu misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu na łamach "Wyborczej".