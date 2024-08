Zna Iwonę z "Sanatorium". Podsumowała jej małżeństwo z 84‑latkiem

Obecnie 66-latka i jej o 18 lat starszy mąż, są jedną z najpopularniejszych par, które poznały się w programie "Sanatorium miłości". Uczestnicy drugiej edycji telewizyjnego show pobrali się 5 sierpnia 2023 roku, co oznacza, że niedawno świętowali pierwszą rocznicę ślubu.

Marta Manowska postanowiła też odnieść się do tego, jaką parą są seniorzy.

