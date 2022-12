Prawda wyszła na jaw po 65 latach. Wiadomo, kim był "chłopiec z pudełka"

Przełomowa wiadomość. Policjanci poznali tożsamość "chłopca z pudełka"

Zaskakujące informacje podał 30 listopada 2022 roku portal CBS News. To właśnie tego dnia Departament Policji w Filadelfii podał do publicznej informacji wiadomość, że po 65 latach prób i poszukiwań zidentyfikowano "nieznane dziecko Ameryki". Sprawa ciągnęła się długimi latami, a przy poszukiwaniach kolejnych puzzli całej układanki wciąż pojawiały się nowe tajemnice. Detektywni jednak się nie poddawali. W 2019 roku po raz kolejny doszło do ekshumacji szczątków dziecka. Pobrano wówczas następne próbki DNA. Technologia, która przez te lata szybko się rozwijała, tym razem nie zawiodła.