Prawdziwi pogromcy cellulitu. Pożegnaj pomarańczową skórkę

Wyroluj skórkę pomarańczową

Cellulit może skutecznie obniżyć pewność siebie i negatywnie wpłynąć na samoakceptację. Bez względu na to, jak rozległe są zmiany na skórze, pamiętajmy – pomarańczowa skórka, to nie koniec świata. Nie jest to też problem, z którym musimy borykać się do końca życia. Istnieje wiele sposobów na pozbycie się cellulitu, choć nierzadko efekt wymaga czasu i systematycznej pracy. Na rynku dostępny jest szeroki wybór kremów, balsamów, żeli oraz silnie skoncentrowanych produktów o konsystencji serum, które dzięki zawartości kofeiny i innych substancji czynnych rozbijają nagromadzone grudki tłuszczu.