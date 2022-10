Prawdziwki trzymają się tego drzewa. Pod nim będzie ich najwięcej

Kto z was nie czekał z utęsknieniem na tegoroczne grzybobranie? Jesień to najlepszy moment na zbieranie prawdziwych okazów, które pojawiają się najczęściej na przełomie września i października. Koniec tego drugiego miesiąca oznacza, że to już naprawdę ostatnie dni, by znaleźć upragnione grzyby, które później pojawią się na naszych stołach.